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Hatay'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen tır kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:48
Hatay'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Reyhanlı'da Feci Kaza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. A.Ç. (25) idaresindeki 31 SC 321 plakalı tır, Reyhanlı-Kumlu kara yolunun Terzihöyük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza Anında Olay Yeri

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine hemen kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde yolcu konumundaki Can Yüksek'in (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı durumda bulunan tır sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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