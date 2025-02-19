Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir trafik kazası 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:22
Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Hatay'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Numuneevler Mahallesi'nde gerçekleşti ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, İbrahim K. (19) idaresindeki 34 ALP 098 plakalı otomobilin, Serdar F. (50) tarafından kullanılan 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araçla çarpması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Faciada, hem sürücüler hem de hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Anıl A. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yeri ve apartmanın güvenlik kameraları aracılığıyla anbean görüntülendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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