Hatay'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Hatay'da Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sepetli motosiklete çarpması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı. Olay, Antakya-İskenderun kara yolundaki Kurtlusoğuksu Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen B.D. yönetimindeki otomobil, C.B. idaresindeki sepetli motosiklete çarparak devrildi. Kaza sonrasında, 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Kaza sonucunda, otomobildeki 2 kişi ile motosikletteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin sepetli motosiklete çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin sepetli motosiklete çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.