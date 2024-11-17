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Hatay'da Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktörle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 14:52
Hatay'da Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Kumlu ilçesinde gerçekleşen kazada, hafif ticari aracı ile traktör çarpıştı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü Ertuğrul Gazi Dener, tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın Detayları

Dün yaşanan olayda, M.A.A. tarafından kullanılan 41 N 2082 plakalı traktör, 31 ARA 112 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada ağır yaralanan Dener, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Cenaze ve Diğer Yaralılar

Dener’in cenazesi morga kaldırılırken, kazada yaralanan M.A.A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi...

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi...

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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