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Hatay'da Traktör Devrildi: 5 Yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktördeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı, birinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:53
Hatay'da Traktör Devrildi: 5 Yaralı

Hatay'da Traktör Devrildi

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Çetenli Mahallesi'nde bir traktör uçuruma devrildi. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza ile İlgili Bilgiler

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör, arazide seyir halindeyken kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Olayın duyulmasının ardından jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer yaralıların sağlık durumları ise stabil olarak değerlendiriliyor.

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