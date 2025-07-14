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Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 16:51
Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Yaralı

Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Karahüseyinli Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakası 34 EDL 090 olan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma düştü.

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralılar, araçtan güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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