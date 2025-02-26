Hatay'da Yetim Çocuklar İçin Neşeli Etkinlik Düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yetim çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlik bütün sokakları neşe ile doldurdu. Dörtyol İlçe Müftülüğü ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nin lider ve gönüllü gençlerinin öncülüğünde Nursan Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Eğlenceli Aktiviteler ve Sürpriz Hediyeler

Etkinlikte çocuklar; yüz boyama, balon oyunları gibi çeşitli aktiviteler ile keyifli zaman geçirdiler. Dörtyol İlçe Vaizi Osman Açıkgöz, ramazan ayı boyunca bu tür programların devam edeceğini belirtirken, "Çocuklarımız için yüz boyama, balon oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenledik ve program sonunda sürpriz hediyeler takdim ettik." şeklinde konuştu.

Spor ve Eğlence Bir Arada

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllülerinden Nevin Varlı, etkinlikte spor parkuru, halat çekme ve balon oyunları gibi aktivitelerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Program, çocuklara hediye ve ikramların dağıtılmasıyla neşeli bir şekilde sona erdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yetim çocuklar için camide etkinlik düzenlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yetim çocuklar için camide etkinlik düzenlendi.