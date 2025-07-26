Hatay'da Yüksek Ateşten İki Asker Şehit Oldu

Hatay'da Eğitimdeki İki Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınan 7 Mehmetçikten Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı.

Olayın Ayrıntıları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün İskenderun'daki eğitim kademesinde yüksek ateş nedeniyle tedavi edilen askerlerin durumları hakkında bilgiler verildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Birinci Basamak Muayene Merkezi'nde başlanan tedavi süreci sonrası hastaneye sevk edilen askerlerden, Kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır."

Otopsi Raporu ve Durum Bilgisi

Yapılan ilk otopsi raporunda, şehitlerin ölüm nedeninin aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon) sonucu ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği olarak belirlendiği açıklandı. Ayrıca, hastanede tedavi gören diğer beş Mehmetçiğin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Konu ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Bakanlık, yaşanan olayla ilgili idari tatkikat başlatıldığını duyurdu. Olay, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millet genelinde derin bir üzüntü yarattı.

Başsağlığı Mesajı

"Bu acı olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.