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Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' Yaz Kursları Başladı

Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında Hatay'da 3.500 çocuk ve genç için yaz kursları açıldı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 20:32
Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' Yaz Kursları Başladı

Hatay'da Yaz Kursları Eğitim Programı İle Gelecek Aydınlanıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveynlerini kaybeden çocuklar ve gençler için Yüreğimizdeki Işık Projesi altında yaz kursları programı başlatıldı. Hatay Valiliği himayelerinde yürütülen bu proje, bölgedeki 15 ilçede, 184 öğretmenin sorumluluğunda 151 farklı eğitim kursuyla hayata geçiriliyor.

3.500 Çocuğa Eğitim Fırsatı

Vali Mustafa Masatlı, açılış etkinliğinde yaptığı açıklamada, yaz kurslarından 3.500 çocuğun ve gencin yararlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Masatlı, projenin özellikle deprem sonrası ebeveynlerini kaybetmiş olan çocuklar için büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

İyilik ve Sosyal Sorumluluk Modeli

Vali Masatlı, proje kapsamındaki çalışmaların Türkiye'ye model olarak sunulan bir iyilik ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Süreç içerisinde 7.802 öksüz ve yetim çocuğun tespit edilip, takip edildiğini aktardı.

Kurs Programı ve İçerikleri

Yaz boyunca gerçekleştirilecek kurslar arasında akademik takviye, sanat atölyeleri ve sportif faaliyetler yer almaktadır. 1 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında icra edilecek olan yaz kursları, il genelinde eş zamanlı olarak başlayacak.

Keyifli Etkinlikler

Açılış etkinliğinde Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, kurslara katılan çocuklarla bir araya gelerek, düzenlenen çeşitli sportif gösterilere eşlik etti. Bu etkinlikler, çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmelerini sağlıyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile gençlerin yaşam...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek, eğitim hayatlarını ve geleceklerini güçlendirmek amacıyla Hatay Valiliği himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Yaz Kursları Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile gençlerin yaşam...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek, eğitim hayatlarını ve geleceklerini güçlendirmek amacıyla Hatay Valiliği himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Yaz Kursları Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı.

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