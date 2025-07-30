Hatay'daki 9 Yaşındaki Çocuğun Bisiklet Hayali Gerçekleşti

Cesur'un Bisiklet Hayali Gerçek Oldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, su satarak bisiklet parası biriktiren 9 yaşındaki Cesur Özkurt'un hayali sonunda gerçek oldu. Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan Özkurt, bisiklet alabilmek için çırak olarak sanayide çalışmayı denedi; ancak yaşının küçük olması nedeniyle işe alınamadı.

Hayalini gerçekleştirmek için mücadele eden Cesur, mahallede su satarak para biriktirmeye başladı. Cesur'un çabası, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş'ın dikkatini çekti. Kaymakam Akdaş, Özkurt'un bisiklet hayalini hayata geçirmek için Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na talimat verdi.

Bisiklet Hediye Edildi

Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, çocuğun su sattığı alana gelerek ona bir bisiklet hediye etti. Bisikleti görünce büyük bir heyecan yaşayan Özkurt, Kaymakam Abdullah Akdaş’a ve Vakıf ekibine içten bir teşekkür etti.

Cesur'un azmi, toplumda umut ve ilham kaynağı olurken, onun hayalini gerçekleştirmek için atılan bu anlamlı adım, yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su satarak bisiklet parası biriktiren 9 yaşındaki Cesur Özkurt'un bisiklet hayali gerçekleşti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su satarak bisiklet parası biriktiren 9 yaşındaki Cesur Özkurt'un bisiklet hayali gerçekleşti.