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Hatay’daki kaza facia yarattı: 6 kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, bir tırın otomobile çarpması ile meydana gelen feci kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:13
Hatay’daki kaza facia yarattı: 6 kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Şükrü K. tarafından kullanılan 31 AGU 531 plakalı tırın karşı şeride geçmesi ve bir otomobile çarpması ile yaşanan kaza, katliam etkisi yarattı. Tırın çarptığı otomobilde yer alan kişiler hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerden gelen ilk bilgilere göre, kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir kişinin de yaralı olduğu öğrenildi.

Tırın çarpmış olduğu aracın sürücüsü Mehmet Sönmez ve araçtaki 1 çocuk dahil olmak üzere toplam 6 kişi öldü. Olay yerinden gelen bilgilere göre hayatını kaybeden kişilerin aynı aileden olduğu öğrenildi.

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