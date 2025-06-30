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Hatay'daki Orman Yangını: 1500 Kişi Tahliye Edildi

Hatay'da çıkan orman yangınında 1500 vatandaş tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 14:29
Hatay'daki Orman Yangını: 1500 Kişi Tahliye Edildi

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Mustafa Masatlı, Hatay'ın Antakya ilçesinde başlayan orman yangınına yönelik güncel durumu aktardı. Yangın, Karaali Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkarken, kuvvetli rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde büyüdü. Vali Masatlı, ”Başta Karaali olmak üzere Oğlakören ve Üçgedik mahallelerinde tahliyelere başladık. Yaklaşık 1500 vatandaşımızı tahliye ettik“ dedi.

Yangının yayılma ihtimaline karşı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ayrıca, 2 söndürme helikopteri ve arazözler başta olmak üzere çeşitli ekipmanlar yangının kontrol altına alınması için harekete geçirildi.

Yangınla Mücadele ve Tahliyeler

Vali Masatlı, yangınla mücadelede çok sayıda ekipten destek alındığını belirterek, ”Orman teşkilatımızın yanında emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarımızın personeli de yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor“ ifadelerini kullandı. Yangının etkilediği bölgelerdeki mezarlıklar da hasar görüldü.

“Şu an itibarıyla çok şükür can kaybımız yok” diyen Masatlı, kriz merkezini kurarak durumu yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, ulaşamadıkları bölgelere yol açmak ve karadan müdahale etmek için tüm kamu kurumlarının iş makinelerinin seferber edildiğini belirtti.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, rüzgarın yangının seyrini zorlaştırdığını ifade eden Vali Masatlı, ”Mahallelerimizin içerisinde bazı evlere yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Yangının seyrinin önünü alması çalışmalarımızı etkileyecek.“ şeklinde konuştu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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