Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dörtyol ilçesi'nde dün akşam çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Gece Boyunca Mücadele Devam Etti

Yangının çıktığı Küllü mevkisi'nde, itfaiye ekipleri karadan müdahaleye devam ederken, akşam saatlerinde havanın kararmasıyla havadan müdahale kısa bir süreliğine durduruldu.

Havadan Müdahale Yeniden Başladı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, yangın söndürme helikopterleri yeniden devreye girdi. Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen verdikleri mücadele sonucunda alevler kontrol altına alınarak, yangının daha da yayılması önlendi.

Soğutma Çalışmaları Başlayacak

Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları yapılacağı bildirildi. Ekiplerin bu süreçte gösterdiği özveri, sürecin hızla ilerlemesine katkı sağladı.