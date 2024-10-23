Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, dün Dörtyol'un Küllü mevkisindeki ormanlık alanında başladı ve hızla yayıldı.

Yoğun Müdahale

Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyu karadan yangına müdahale etti. Havanın kararması sebebiyle durdurulan havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla tekrar aktif hale getirildi.

Yardımcı Ekipler ve Araçlar

Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 10 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda itfaiye aracı görevlendirildi. Çalışmalara toplamda 250 personel katıldı.

Zarar Gören Alan

Bölgedeki yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi ve soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Ekiplerin çalışmaları sayesinde yangının yayılmasının önüne geçildi.