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Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:49
Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Yeşil Mahallesi'nde Kırmızıburun ve Çökek yaylaları arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin etkili müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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