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Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları sürerken, depremzede esnaf geçici prefabrik çarşıya taşınıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 15:19
Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da Restorasyon Çalışmaları

Hatay ilinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler, Antakya ilçesindeki çarşıyı derinden etkiledi ve bazı iş yerlerinin yıkılmasına neden oldu.

Esnaf Geçici Prefabrik Çarşıya Taşıyor

Restorasyon çalışmaları sırasında iş yerlerini boşaltmak zorunda kalan esnaf, Haraparası Mahallesi'nde kendileri için inşa edilen geçici prefabrik çarşıya taşınıyor. Taşınma işlemlerini başarıyla tamamlayan bazı esnaflar, yeni prefabrik çarşıda iş yerlerini açarak faaliyetlerine devam etmeye başladı.

Uzun Çarşı'nın yeniden inşası ve esnafa sunulan destek, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin canlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da...

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da...

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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