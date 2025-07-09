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Hatay'daki Yüzer Okul Görevini Tamamladı

Hatay'da depremzede öğrencilere eğitim sunan 'yüzer okul' görevini tamamladı ve Yalova'ya dönüş yolculuğuna çıktı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 13:02
Hatay'daki Yüzer Okul Görevini Tamamladı

Hatay'da 'Yüzer Okul' Dönemi Sona Erdi

6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitim hizmeti sunan Karadeniz Lifeship Rauf Bey gemisi, görevini başarıyla tamamlayarak Yalova'daki Karmarine Tersanesine dönüş yolculuğuna hazırlanıyor.

Tören ve Açıklamalar

İskenderun Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle veda eden geminin proje koordinatörü Umut Çevik, deprem sonrası oluşan ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını belirtti. Çevik, "Kalıcı konutların yapımı tamamlandı ve eğitim kurumlarının tadilatı yapıldı. Bu nedenle artık burada kalmamıza gerek yok" dedi.

Öğrenci Destek Programı

Çevik, eğitim hayatlarını desteklemek için ilk olarak 950 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. "Çocuklarımızı motive edebilmek için burs desteği sağladık; şimdi yaklaşık 2 bin öğrenciye burs vermeye devam ediyoruz. Eğitim hayatları boyunca da destek vereceğiz" dedi.

Projenin Önemi

Projenin devlet ve özel sektör işbirliğinin bir örneği olduğunu vurgulayan Çevik, ihtiyaç devam ettiği sürece projeye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Törene katılan İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve diğer yetkililer, geçmişteki destekleri için teşekkür etti.

Gemin Önceki Görevi

Rauf Bey gemisi, eğitim programları çerçevesinde 8. ve 12. sınıf

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği İskenderun ilçesinde öğrencilere...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği İskenderun ilçesinde öğrencilere "yüzer okul" hizmeti sunan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nin görevi sona erdi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği İskenderun ilçesinde öğrencilere...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği İskenderun ilçesinde öğrencilere "yüzer okul" hizmeti sunan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nin görevi sona erdi.

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