Hatay Erzin'de TOFAŞ kazası: 6 kişi yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesi Yukarıburnaz mevkiinde TOFAŞ ile FİAT hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:31
Hatay’ın Erzin ilçesi Yukarıburnaz mevkiinde meydana gelen kazada, TOFAŞ marka otomobil ile FİAT marka hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın Ayrıntıları

Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

