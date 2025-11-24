Hatay Erzin'de TOFAŞ kazası: 6 kişi yaralandı

Hatay Erzin'de TOFAŞ ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Hatay’ın Erzin ilçesi Yukarıburnaz mevkiinde meydana gelen kazada, TOFAŞ marka otomobil ile FİAT marka hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın Ayrıntıları

Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY'DA TOFAŞ MARKA OTOMOBİLLE, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.