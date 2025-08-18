Hatay Hassa'da Ciple Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde motosiklet-cip çarpışması: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada, plakası henüz belirlenemeyen motosikleti kullanan M.Ş., İ.D. yönetimindeki 31 ARL 599 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan M.Ş., kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

