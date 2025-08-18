DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,72 0,47%
ALTIN
4.381,7 0,04%
BITCOIN
4.761.930,3 1,04%

Hatay Hassa'da Ciple Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde motosiklet ile 31 ARL 599 plakalı cipin çarpışması sonucu M.Ş., Hassa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:56
Hatay Hassa'da Ciple Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde motosiklet-cip çarpışması: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada, plakası henüz belirlenemeyen motosikleti kullanan M.Ş., İ.D. yönetimindeki 31 ARL 599 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan M.Ş., kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
2
Katar ve Mısır: Gazze'de Zorla Yerinden Etmeyi Reddediyoruz
3
1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar
4
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
5
Burkina Faso, BM Koordinatörü Carol Flore Smereczniak’ı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti
6
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı, 26.330 Hap Ele Geçirildi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri