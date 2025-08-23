DOLAR
Hatay Hassa'da Otomobil-Çekici Çarpışması: 3 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:57
Kaza Detayları

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Abdullah Bozkurt idaresindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

