Hatay Hassa'da Otomobil-Çekici Çarpışması: 3 Ölü, 3 Yaralı
Kaza Detayları
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Abdullah Bozkurt idaresindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.