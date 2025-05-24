Hatay Havalimanı, PAT Çalışmaları Nedeniyle 1 Aylık Uçuş Kapatma Duyurusu

Hatay Havalimanı Uçuşlara Kapalı Olacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Havalimanı'ndaki PAT sahaları onarım çalışmaları nedeniyle 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında uçuşların duracağını açıkladı. Depremler sonrası hatırladığımız bu yenileme, Hatay'ın havacılık altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar gören havalimanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen büyük iyileştirme operasyonunu vurguladı. Masatlı, havalimanının mevcut durumunun iyileştirilmesinin yanı sıra, daha konforlu uçuşların gerçekleştirilmesi için kapsamlı yenileme projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Proje Detayları ve Zaman Çizelgesi

Vali Masatlı, PAT sahaları onarımı ve gelişimi inşaat işinin ilk etabında, 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yeni yardımcı pistin yanı sıra, yeni apron geçişini sağlayan bağlantı taksi yolunun, 10 uçak park pozisyonu kapasiteli yeni aprona, yeni regülatör binasına ve ısı merkezine de yer verileceğini açıkladı. Bu projelerin 1 Eylül'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Bu süreç boyunca, acil durumlar için helikopter iniş kalkışlarının yapılabileceğini hatırlatan Masatlı, Hatay halkı için güçlü ve güvenilir bir havacılık altyapısı oluşturmanın hedeflendiğini söyledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi çalışmaları kapsamında 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşların yapılamayacağını belirtti. Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi işi kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi çalışmaları kapsamında 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşların yapılamayacağını belirtti. Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi işi kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.