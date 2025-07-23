Hatay'ın Arsuz İlçesinde Deniz Kıyısında Köpük Benzeri Tabaka Oluştu

Hatay'da Denizde Köpük Benzeri Tabaka Oluştu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısında bazı bölgelerde dikkat çeken bir köpük benzeri tabaka oluştu. Bu durum, özellikle sahil şeridinin bazı noktalarında müsilaja benzer bir görünüm sergiledi.

Bölgedeki İncelemeler Başlatıldı

Olayın ardından Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, duruma ilişkin derhal incelemelere başlandığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede numune almak için harekete geçti.

Ekipler, sudan aldıkları numuneleri analiz için Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderdi. Uzmanların bölgede gerçekleştireceği incelemeler, söz konusu köpük tabakasının kaynağı ve potansiyel etkileri üzerinde önemli bilgiler sağlayacak.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu.