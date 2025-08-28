Hatay İskenderun'da kamyonla çarpışma: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonla çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K. idaresindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon ile Yasin İşlek'in kullandığı 31 V 7501 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada otomobilde bulunan Yasin ve Safinaz İşlek ile ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Safinaz İşlek kurtarılamadı.

İşlemler

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kamyon sürücüsü M.K.'yi gözaltına aldı.