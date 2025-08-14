DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,47 -0,22%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.807.195,06 0,09%

Hatay Kırıkhan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Bektaşlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:05
Hatay Kırıkhan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay Kırıkhan'da orman yangını kontrol altına alındı

Valilikten güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Bektaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 28 araç ve yaklaşık 58 personel sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.15'te zeytinlikte başlayan yangının ormanlık alana doğru ilerlediği yönünde ihbarın geldiği belirtildi.

Valilik koordinesinde ilgili kurumların personellerince müdahalenin yapıldığı kaydedilen açıklamada, saat 22.20 itibarıyla yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
3
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
4
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
5
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi
6
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
7
Dışişleri Bakanlığı E1 Projesini Kınadı: Doğu Kudüs ile Batı Şeria Ayrılıyor

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası