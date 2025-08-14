Hatay Kırıkhan'da orman yangını kontrol altına alındı

Valilikten güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Bektaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 28 araç ve yaklaşık 58 personel sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.15'te zeytinlikte başlayan yangının ormanlık alana doğru ilerlediği yönünde ihbarın geldiği belirtildi.

Valilik koordinesinde ilgili kurumların personellerince müdahalenin yapıldığı kaydedilen açıklamada, saat 22.20 itibarıyla yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

