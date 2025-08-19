Hatay Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Operasyon ve arama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette bulunan Y.T. ile M.Z.'nin üst aramasında 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

