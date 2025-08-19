DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

Hatay Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde motosiklette yapılan aramada 6 kilogram esrar ele geçirildi; Y.T. ve M.Z. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 23:12
Hatay Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Hatay Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Operasyon ve arama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette bulunan Y.T. ile M.Z.'nin üst aramasında 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında bir motosikleti durdurdu. Motosikletteki Y.T. ile M.Z'nin üst aramasında 6 kilogram esrar ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
5
Herat'ta Otobüs Kazası: İran'dan Geri Gönderilen Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti
6
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
7
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı