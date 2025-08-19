Hatay Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında bir motosikleti durdurdu. Motosikletteki Y.T. ile M.Z'nin üst aramasında 6 kilogram esrar ele geçirildi.