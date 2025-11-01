Hatay (Samandağ) Çevlik Sahili'nde Denize Düşen Genç Kız Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Çevlik sahilinde D.S.A. adlı genç kız bilinmeyen nedenle denize düştü.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, genç kızı sudan çıkardı.

Sudan çıkarılan genç kız, takip eden müdahalelerin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

