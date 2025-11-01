Hatay (Samandağ) Çevlik Sahili'nde Denize Düşen Genç Kız Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde D.S.A. bilinmeyen nedenle denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi; ekipler genç kızı sudan çıkarıp Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yayın Tarihi: 01.11.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 22:34
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Çevlik sahilinde D.S.A. adlı genç kız bilinmeyen nedenle denize düştü.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, genç kızı sudan çıkardı.

Sudan çıkarılan genç kız, takip eden müdahalelerin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı.

