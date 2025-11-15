Hataylı depremzede 2,5 yıl sonra konteynerden yeni evine taşındı

İrfan Şekereoğlu ve ailesi soğuk kış günlerini yeni yuvalarında geçirecek

Hatay’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan İrfan Şekereoğlu ve ailesi, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde yaşanan felaketin ardından uzun süre konteyner yaşamı sürdürdü.

Asrın felaketi sonrası başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen konutların teslim süreci devam etti. Aile, 8’inci kura çekimi ile evinin anahtarını aldı ve teslim alır almaz yeni yuvasına yerleşti.

"Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı, depremden 2 buçuk yıl sonra bize ev çıktı ve evimize yerleştik"

Şekereoğlu, süreci şu sözlerle anlattı: "Depremde ben hastanedeydim ama eşim, çocuklarım ve annem evdeydi. Babamı hastanede yatırmıştım. Ailemden hiçbir şekilde haber alamıyordum. Depremden 7 saat sonra ailemle buluştum. Allah’a şükür ki çocuklarıma, eşime ve anneme bir şey olmadı. Sadece evimiz yıkıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim, bizlere yeni ev yaptı ve ev verdi. Depremden sonra 2 buçuk yıl konteyner da kaldık. Konteyner da yaşamımız iyiydi ama dardı. Dışarda kalmaktan bin kat daha iyiydi. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı, depremden 2,5 yıl sonra bize ev çıktı ve evimize yerleştik. Evimizde çok mutluyuz ve huzurluyuz. Evimiz çok güzel. Allah devletimizden razı olsun, biz evlerin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmüyorduk. Kışın konteyner da çok soğuk oluyordu ama mecbur olduğumuz için kalıyorduk. Şu anda evimizdeyiz ve güzel zamanlar geçiriyoruz. Buradaki komşularımızla aramız çok iyi ve hepsi evlerinden memnun kalıyorlar. Hepimiz devletimizden duacıyız. Çocuklarımız evden rahatça çıkıp sokakta ve parkta oynuyorlar. Burada parklar, basketbol sahaları hepsi var. Evde eksik hiçbir şey yok. Evlerde her şey düşünülmüş ve yapılmış. Eve hiçbir masraf yapmadan eve yerleştik. Yaparsa Cumhurbaşkanımız yapar"

Şekereoğlu ailesi, soğuk kış günlerini artık sıcak, donanımlı bir konutta geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor ve yetkililere teşekkür ediyor.

DEPREMDEN SONRA 2 YILI AŞKIN SÜRE KONTEYNERDE YAŞAYAN ŞEKEREOĞLU AİLESİ, 8'İNCİ KURA ÇEKİMİYLE EVİNİN ANAHTARINI TESLİM ALDI.