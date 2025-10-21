Hatimoğulları: Asgari Ücret Yoksulluk Sınırının Yarısı Olmalı, Yılda 4 Kez Zam

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:25
DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret, AİHM kararları, bütçe ve tezkerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette somut talep

Hatimoğulları, Türkiye'de çalışanların neredeyse yarısının asgari ücret aldığını belirterek, açlık sınırının 27 bin 970 lira, yoksulluk sınırının 91 bin 109 lira ve asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu hatırlattı. Hatimoğulları, "Asgari ücret, en azından yoksulluk sınırının yarısı olacak şekilde belirlenmeli ve yılda 4 kez zam yapılmalıdır." dedi.

AİHM kararları ve serbest bırakılma çağrısı

Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) tutuklu eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında verdiği kararları anımsatarak, her iki siyasetçinin de serbest bırakılması gerektiğini savundu.

"Terörsüz Türkiye" ve Meclis komisyonu

"Terörsüz Türkiye" sürecini Türkiye için tarihi bir fırsat olarak niteleyen Hatimoğulları, DEM Parti'nin bu fırsatı önemsediklerini vurguladı. Herkesin görev ve sorumluluklarının belli olduğunu söyleyen Hatimoğulları, "yasal düzenlemeler başta olmak üzere somut adımlar evresine ivedilikle girilmesi ve güven artırıcı adımların atılması gerektiğini" belirtti.

Hatimoğulları, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına işaret ederek, "Komisyonun önümüzdeki süreçte somut adımlara yoğunlaşması, tekil, özgür, bütüncül geçiş yasalarının çerçevesinin bir an önce çizilmesi, 2026 yılı bütçesi Genel Kurul'a gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması hem güven artıracaktır hem bu sürecin başarıya ulaşması için son derece ön açıcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin Kürtçe paylaşımı ve birlik vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretine ve Meclisin resmi hesabından yapılan Kürtçe paylaşıma değinen Hatimoğulları, "Meclisin resmi hesabından diğer diller gibi Kürtçe bir paylaşım yapıldı. Önemlidir, anlamlıdır. Meclis resmi hesabı Kürtçe paylaşım yapınca Türkçeye veya başka bir dile halel mi geldi? Ülke bölündü mü? Hayır, tam tersi bu ülkede yaşayan milyonlar, Kürtü tanımış oluyor, ana dillerine saygı göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, iç barıştan kastının bütün farklı halkların ve inançların bütünleştiği bir toplumsal birlik olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'i demokrasiyle, Kürt halkını demokratik bir cumhuriyet idealine yaklaştırmaktan hiç kimse kaybetmez. Tam tersi toplum kazanır, demokrasi kazanır. Irkçılar, ırkçılıktan siyaset devşirenler bu adımlarda kaybeder." şeklinde konuştu.

Bütçe eleştirisi

Hatimoğulları, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için "Bu bütçe yoksulluk ve sefalet bütçesidir." değerlendirmesini yaptı. Bütçeden yalnızca faize 2 trilyon 742 milyar lira ayrıldığını belirterek, bunun bütçenin yaklaşık yüzde 15'ine denk geldiğini ve "ödenen her 100 liralık verginin 15 lirasının faize gideceğini" söyledi. Ayrıca geçen bütçeye göre faiz giderlerinde yüzde 40 oranında artış olduğunu ifade etti.

Tezkere eleştirisi

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine ilişkin Hatimoğulları, Cumhurbaşkanlığı tezkeresini eleştirerek, "Tezkereci anlayış, güvensizliği artırmaktan başka hiçbir sonucu açığa çıkaramaz. Tezkere siyaseti, 27 Şubat ruhuna uymuyor, uyamaz." dedi.

