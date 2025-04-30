Hatimoğulları'ndan 1 Mayıs Ziyareti: Tekstil İşçileri ile Dayanışma

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan 1 Mayıs Ziyareti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, İstanbul'daki bir tekstil atölyesini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, Hatimoğulları'na parti yetkilileri de eşlik etti.

İşçi Emekleri ve Örgütlü Mücadele

Zeytinburnu'ndaki tekstil atölyesi ziyaretinde işçilerle bir araya gelen Hatimoğulları, 1 Mayıs'ın önemini vurguladı. Hatimoğulları, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında işçilerin ve emekçilerin ezildiği bir kapitalist sistem mevcut" diyerek bu duruma dikkat çekti.

Hatimoğulları, işçilerin emeğine ve alın terine değinerek, "İşçilerin emeği ve alın teri olmasa hayat durur. O bakımdan sizlerin emeği gerçekten son derece kıymetli. Emeğinizin hakkını bu sistemden, iktidarlardan güçlü bir biçimde alabilmek için sizlerin örgütlü mücadeleden başka bir şansı yok" şeklinde konuştu.

Hedef, emekçilerin örgütlülüğünü güçlendirerek mevcut olan kapitalist sömürücü sisteme karşı daha etkili sonuçlar almak olduğunu belirten Hatimoğulları, işçilere bu konuda inançlarını dile getirdi.

1 Mayıs Mitingine Davet

Tülay Hatimoğulları, DEM Parti olarak, 1 Mayıs'ta Kadıköy'de düzenlenecek mitinge katılacaklarını bildirerek, işçilere de partiyle ya da bağlı oldukları sendikalarla beraber alanlarda olmaları için davette bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (sol 3), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, İstanbul'daki bir tekstil atölyesini ziyaret etti. Zeytinburnu'ndaki tekstil atölyesi ziyaretinde, Hatimoğulları'na, parti yetkilileri de eşlik etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (sol 3), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, İstanbul'daki bir tekstil atölyesini ziyaret etti. Zeytinburnu'ndaki tekstil atölyesi ziyaretinde, Hatimoğulları'na, parti yetkilileri de eşlik etti.