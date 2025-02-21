Hattat Elif Karadaş, Gazze İçin 17 Ayda Fetih Suresi'ni Yazdı

Fetih Suresi ile Gazze'ye Destek

Hattat Elif Karadaş, Filistin davasına yönelik duyduğu derin bağlılığı ortaya koyarak, Fetih Suresi'nin tamamını hat eserine dönüştürdü. Sanatçı, eseri yaklaşık 17 ay süren özverili bir çalışma sonucunda tamamladı.

Sözlerinin Gücü

Karadaş, eserinde 29 ayetten oluşan Fetih Suresi’ni Arapça nesih hattı ile kaleme aldı. Eserinin boyutları ise 60 x 125 santimetre olarak belirlendi. Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan eserin çerçeve tasarımı ve sade görünümü dikkat çekiyor.

Dualar ve Umut

Eserin sonunda “Sadakallahul azim” ifadesiyle birlikte, Filistin ve Gazze'nin kurtuluşu için yazdığı bir dua metnine de yer verdi. Karadaş, “Her harfi Gazze'nin özgürlüğüne bir adım olarak yazdım” diyerek bu eserin derin anlamını vurguladı.

Sanatın Etkisi

AA muhabirine açıklama yapan Karadaş, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana birçok sanatçının Filistin davasına destek vermek için farklı yollarla mücadele ettiğini aktardı. Kimi sanatçılar şarkılar yazarken, kimileri resimler yaparak bu davanın sesi oldu. “Ben de hüsnühat sanatı ile bu kutsal davaya destek vermek istedim,” dedi.

Eserin Hikayesi

Karadaş, Fetih Suresi’ni yazma fikrinin yoğun hislerle başladığını ifade etti. “Elimde kalem ve kağıt, dilimde Gazze ve Filistin için okuduğum Fetih Suresi'nin ayetleri varken, bu ikisini birleştirmekten kendimi alamadım. Her satırına dualarım, gözyaşlarım ve yüreğimdeki umut eşlik etti,” diyerek eserinin duygusal bağlarını dile getirdi.

Dünya ile Dayanışma

Sanatçı, Gazze'nin dünya halklarını uyandırdığını belirtirken, Amerika ve Avrupa’daki üniversitelerde Filistin'in özgürlüğü için gerçekleştirilen eylemleri de örnek gösterdi. “Dünya halkları, adaletin ve insanlığın sesini yükselterek, zulme karşı durmanın evrensel bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı,” ifadelerine yer verdi. Karadaş, bu eserin dünya genelindeki vicdan hareketinin bir parçası olduğunu ve Gazze'nin özgürlüğü için umut dolu dileklerde bulunduğunu belirtti.

Hattat Elif Karadaş, Filistin davasına destek vermek için Fetih Suresi'nin tamamını hat eseri olarak yazdı. İsrail'in işgalinden önceki Filistin haritasını çerçeve olarak belirleyen sanatçı, yaklaşık 17 aylık çalışmayla hazırladığı, 60'a 125 santimetre boyutlarındaki eserinin tamamını Arapça olarak nesih hattı ile kaleme aldı.

Hattat Elif Karadaş, Filistin davasına destek vermek için Fetih Suresi'nin tamamını hat eseri olarak yazdı. İsrail'in işgalinden önceki Filistin haritasını çerçeve olarak belirleyen sanatçı, yaklaşık 17 aylık çalışmayla hazırladığı, 60'a 125 santimetre boyutlarındaki eserinin tamamını Arapça olarak nesih hattı ile kaleme aldı.