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Hava koşulları ulaşımda aksamalara mahal verdi! İşte iptal edilen seferler

Tam da bayram dönüşü sebebiyle bir çok ilde hava yolu ulaşımı mevcut hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 14:04
Hava koşulları ulaşımda aksamalara mahal verdi! İşte iptal edilen seferler

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı seferlerin iptal edilsiği açıklandı. Mevcut seferlerin iptal olmasının sebebibinin hava koşulları olduğu belirtildi. 

Özellikle akşam saatlerinden itibaren Ordu'da etkili olan yoğun sis, hava trafiğini aksattı.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL

 İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları arasında da yapılacak olan bazı seferlerin iptal edildiği belirtilirken, bayram dönüşü trafiğine bir de hava koşulları etken oldu. 

Bununla birlikte, Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na değil, Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Sisin etkisinin azalmasıyla birlikte, uçuşların normale dönmesi beklenmektedir.

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