Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile Önemli Bir Uçuş Gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Özel Uçuş Gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 24 Aralık'ta, Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile önemli bir uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş, Havadan İhbar Kontrol Uçağının envantere girişinin 10'uncu yılı dolayısıyla yapıldı.

Denetlemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Kadıoğlu'nun Havadan İhbar Kontrol Grup Komutanlığını ziyaret ettiği ve burada inceleme ile denetlemelerde bulunduğu ifade edildi.

Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon süreçlerinin ve hava savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi açısından bu tür faaliyetler büyük önem taşımakta.