Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Orgeneral Kadıoğlu'nun Azerbaycan Temasları

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Azerbaycan'da önemli temaslarda bulundu. Bakü'ye gerçekleştirilen ziyarette, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ermenistan Sınırındaki Durum

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasanov'un Kadıoğlu ve beraberindeki heyeti, Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgilendirdiği belirtildi. Ermenistan'ın yeniden silahlanmasının, bölgenin barış ve istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Askeri İşbirliği ve Modern Savaş Yöntemleri

Görüşmede, iki ülkenin modern savaş yöntemlerini birlikte analiz etmesinin ve öğrenmesinin gerekliliği vurgulandı. Kadıoğlu, ayrıca Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ile Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ile de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Ziyareti

Kadıoğlu, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederken resmi bir törenle karşılandı. Burada Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Namig İslamzade ile bir araya gelerek, Hava Kuvvetleri'nin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Anma Ziyareti

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaretinin bir parçası olarak Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda), Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la (sağda) görüştü.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda), Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la (sağda) görüştü.