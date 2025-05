Hava Şehitleri Edirnekapı'da Anıldı

15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü Töreni

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Hava Şehitliği'nde anlamlı bir tören düzenledi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, şehitlikteki kartal heykeline çelenk konularak şehitlere saygı gösterildi.

TALPA Başkanı Okan Üreksoy'un Açıklamaları

TALPA Başkanı Okan Üreksoy, törende yaptığı konuşmada, bugün gökyüzünü yurt bilen ve havacılığı bir ideal olarak görenlerin özel bir gün yaşadığını belirtti. Türk havacılığının ilk şehitlerinin 1914 yılında verildiğini hatırlatan Üreksoy, genç ve bağımsız bir ülke olarak gökyüzüne adım atan 3 kahraman evladın Türk havacılık tarihine kazındığını ifade etti.

Üreksoy, bu kutsal meslekte nice ismin geçtiğini, bazılarının kitaplara konu olurken bazılarının sessizce görevlerini ifa ederken yaşamlarını yitirdiğini de ekledi. Hepsinin gökyüzüne adanmış bir ömür onurunu taşıdığını vurguladı.

Etik Değerler ve Uçuş Emniyeti

Konuşmasında pilotların her kalkışının bir karar, her inişinin ise bir sorumluluk olduğunu belirten Üreksoy, bu sorumluluğun yalnızca teknik kurallardan değil, mesleğin etik değerlerinden ve şehitlerin bıraktığı mirastan geldiğini vurguladı. Bu felsefenin canlarıyla ödendiğini belirterek, “Bizlerin görevi, onların emanetini yaşatmak ve her uçuşta onurlandırmaktır.” dedi.

Ayrıca, konuşmanın ardından Üreksoy, şehitlik defterini günün anısına imzaladı. Programa katılanlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

