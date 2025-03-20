Hava Sıcaklığı 60 İlde 10 Derecenin Altına Düştü

Ülke genelinde hava sıcaklıkları 60 ilde 10 derecenin altına indi, en düşük sıcaklık Nevşehir'de kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:58
Hava Sıcaklığı 60 İlde 10 Derecenin Altına Düştü

Ülke Genelinde Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Son dönemde alkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini artırarak, Türkiye'nin 60 ilinde hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyrediyor.

En Düşük Sıcaklık Nevşehir'de Ölçüldü

Visione 60 ilde, en düşük sıcaklık değeri Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra Ankara'da 2,7, İstanbul'da ise 6,5 derece olarak ölçüldü. Yazılan verilere göre, etkili olan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı.

Hava sıcaklıkları, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak gibi illerde 10 derecenin altında kaldı.

Soğuk Hava Ne Zaman Gidecek?

Uzmanlar, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesini beklediklerini duyurdu. Bu tarihten sonra sıcaklıkların normal değerlerine dönmesi bekleniyor.

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