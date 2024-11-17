Hava Trafiği Milli 'İRADE' Yazılımıyla Kontrol Altına Alınıyor

İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE) ile Yeni Bir Dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı'nın (İRADE) Çukurova ve İstanbul Atatürk havalimanlarında kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen İRADE yazılımı ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Havacılık alanında hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımıyla İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarımızda yeni bir dönemi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yerli ve milli yazılım sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulmuş olduk." dedi.

Geleceğin Hava Trafik Kontrol Aracı

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendislerce geliştirildiğini belirtti. Yazılımın, DHMİ bünyesindeki personelin teknik bilgi ve tecrübesiyle oluşturulduğunu vurguladı.

Uraloğlu, "İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında vazgeçilmez bir araç olacak. Bu yazılım, daha önce geliştirilen yerli D-ATIS sisteminin ardından yeni bir milli çözüm sunuyor." şeklinde konuştu.

İRADE’nın Teknik Özellikleri

İRADE yazılımı, hava trafiğinin kontrolü sırasında gerekli olan gerçek zamanlı radar verisi, otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar gibi kritik bilgileri tek bir ekranda toplayarak, hava trafik kontrolörlerinin iş yükünü azaltmakta ve emniyeti artırmaktadır.

Uraloğlu, "Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE, kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltacak ve büyüyen havacılık endüstrisi ile tam entegrasyon sağlayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.