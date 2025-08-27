HAVELSAN-AOI Ortaklığı: Türkiye'nin Bulut Altı İHA'ları Afrika'ya Açılıyor

HAVELSAN ile AOI, Bulut Altı İHA'ların Ortak Üretimi İçin Anlaştı

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği BAHA, BULUT ve BOZBEY bulut altı insansız hava araçlarının (İHA) ortak üretimi için HAVELSAN ile Mısır'ın önde gelen sanayi kuruluşu Arap Sanayileşme Otoritesi (AOI) arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın Kapsamı

İmzalanan anlaşma çerçevesinde otonom İHA'ların montajı ve ortak üretimi gerçekleştirilecek. Proje, Mısır ve Afrika pazarlarına yönelik fiyat-performans odaklı çözümler sunarak bölgesel ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlıyor.

Liderlerden Değerlendirmeler

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, imza töreninde şunları söyledi: "AOI gibi güçlü bir partner ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık, otonom İHA teknolojilerini bölgeye kazandırırken, yerli üretim kapasitesini artıracak ve Afrika pazarına güçlü bir şekilde giriş yapmamızı sağlayacak. Küresel ölçekte güvenilir, etkin ve yenilikçi çözümler sunan bir marka ve güçlü bir oyuncu olarak, yüksek teknolojiler geliştirmeye ve bölgesel pazarlara değer katmaya devam edeceğiz."

AOI Başkanı Tümgeneral Muhtar Abdullatif ise HAVELSAN'ın teknoloji deneyimi ile AOI'nin üretim kabiliyetinin birleşeceğini vurguladı: "Bu işbirliği yalnızca üretim değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir ihracat için de büyük bir adımdır."

Etki ve Hedefler

HAVELSAN'ın otonom teknolojiler ve İHA alanındaki tecrübesi, geliştirilen platformların sahada kanıtlanmış çözümler sunduğunu gösteriyor. Bu yetenekler, şirketin uluslararası pazarlarda konumunu güçlendirirken, AOI ile kurulan işbirliği Afrika ve Mısır pazarına hızlı ve maliyet-etkin giriş yapılmasını hedefliyor.

Buna ek olarak, anlaşmanın Türkiye ile Mısır arasındaki sanayi bağlarını güçlendirmesi ve bölgedeki savunma sanayisi ekosistemine katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç

HAVELSAN-AOI işbirliği, bulut altı İHA teknolojilerinin bölgesel pazarlara taşınmasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Anlaşma, yüksek teknolojiye dayalı, güvenilir ve maliyet etkin çözümlerin Afrika pazarında hayata geçirilmesine zemin hazırlayacak.