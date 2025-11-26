Havran'da Kur’an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası İncelendi

Yetkililer saha çalışmasını yerinde değerlendirdi

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Müftüsü Sedat Karali ve AK Parti Havran İlçe Başkanı Sercan Şık ile birlikte ilçede yapımına başlanan Kur’an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası çalışmalarını yerinde inceledi.

Devam eden inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye önemli bir dini eğitim ve hizmet alanı kazandırılacağını vurguladı.

Denetleme sonrası yetkililer, Kur’an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası'nın Havran’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

