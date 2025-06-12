Hayal Meyal Grubu, Soykırımın 30. Yılında 'Sto Te Nema?' Ağıtını Yeniden Yorumladı

Hayal Meyal müzik grubu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında önemli bir çalışmaya imza attı. Grup, 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen bu insanlık suçunu anmak amacıyla Boşnakça 'Sto Te Nema?' (Neden Yoksun?) adlı ağıtı yeniden yorumladı.

Grup, daha önce Gazze'de yaşanan sivil katliama dikkat çekmek için 'Diren Filistin' marşını seslendirmişti. Bu kez Balkanlarda 30 yıl önce yaşanan olaylara ışık tutarak, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını unutturmamak adına seslerini yükseltti.

Grubun solisti Emin Çakır, bu anlamlı projeye dair yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Şarkılarda, türkülerde ve marşlarda dile gelen acılar bizim acılarımızdır. Bu acıları unutmamak ve unutturmamak insani bir sorumluluktur. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in de ifade ettiği gibi, unutulan soykırım tekrarlanır." ifadeleriyle, hafızanın önemine vurgu yaptı.

"Hayal Meyal" müzik grubu, 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anmak amacıyla Boşnakça "Sto Te Nema?" (Neden Yoksun?) adlı ağıtı yeniden yorumladı.

"Hayal Meyal" müzik grubu, 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anmak amacıyla Boşnakça "Sto Te Nema?" (Neden Yoksun?) adlı ağıtı yeniden yorumladı.