Hayat Hastanesi Mudanya Muhtarlarıyla Buluştu — Yeni Hastane 2027'de Hedefte

Hayat Sağlık Grubu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Mudanya muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu; yatırımlar, yeni 12 katlı hastane projesi ve uluslararası adımlar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:59
Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Özkul, Mudanya muhtarlarını Hayat Hastanesi’nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda ağırladı. Toplantıda, kurumun yatırımları, devam eden projeleri ve bölgeye yönelik sağlık hizmetleri ele alındı.

Toplantının gündemi ve katılımcılar

Hayat Hastanesi ile sağlık anlaşması bulunan Mudanya muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen buluşmada, Hayat Sağlık Grubu’nun bölgedeki hizmetleri ve planları detaylı şekilde paylaşıldı. Program, karşılıklı görüş alışverişi ve sorularla sürdü.

48. yıl vurgusu ve hizmet ağı

Programın açılışında konuşan Uzm. Dr. Ahmet Özkul, kurumun bu yıl kuruluşunun 48. yılını kutladığını belirterek, Bursa ve çevresinde nitelikli sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Özkul, hizmet ağlarının; Ankara Yolu üzerindeki Hayat Hastanesi, Mudanya Yolu’nda hizmet veren iki tıp merkezi ve İstanbul Pendik’te bulunan Hayat Şifa Hastanesi ile genişlediğini vurguladı.

Yeni hastane projesi

İzmir Yolu üzerinde yapımı devam eden yeni hastane projesi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Özkul, tesisin 12 katlı ve akıllı bina statüsünde inşa edildiğini, 40 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacağını söyledi. Yeni hastanenin 200 hasta odası, 50 yoğun bakım yatağı, 10 ameliyathane, 90 poliklinik odası ve 350 araçlık otopark kapasitesiyle Bursa sağlık altyapısına katkı sağlayacağı belirtildi. Projenin 2027 yılının ikinci yarısından sonra hizmete alınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Uluslararası adımlar ve sosyal sorumluluk

Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, grubun uluslararası alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2025 yılı Ağustos ayında Kosova’da irtibat bürosu açtıklarını, Eylül ayında ise Malezya’daki bir hastane ile isim lisans hakkı ve yönetim sözleşmesi imzaladıklarını aktardı. Ayrıca, Türkiye Hayat Sağlık Vakfı aracılığıyla eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarında yürütülen projelere önem verdiklerini belirtti.

Muhtarların değerlendirmesi ve kapanış

Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çağrışan Mahallesi Muhtarı Ahmet Gül, Hayat Hastanesi yönetimine ev sahiplikleri için teşekkür ederek, kurumun Bursa’nın önemli sağlık markalarından biri olduğunu söyledi. Program, Hayat Hastanesi yönetimi ile Mudanya muhtarlarının birlikte çekildiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

