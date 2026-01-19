Sultangazi'de Kar Keyfi: Çocuklar Kardan Adam Yaptı

İstanbul Sultangazi'de etkili kar yağışı sonrası çocuklar sokaklarda kardan adam yapıp karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:43
Sultançiftliği caddeyi beyaza bürüdü

İstanbul Sultangazi'de etkili olan kar yağışının ardından sokaklar, kardan adamlar ve neşeli çocuk sesleriyle canlandı.

Aralıklarla devam eden yağış sabah saatlerinde şiddetini artırınca Sultançiftliği mahallesindeki caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar ve çocuklar, kar topu oynayıp kardan adam yaparak anın tadını çıkardı.

"Çatıdan sesler geliyordu. Uyanınca karı gördüm. Kardeşimi uyandırdım. Sonra sokağa çıktık. Kardan adam yaptık", diye konuşan çocuk mutluluğunu dile getirdi.

