Hayat Kimya, Mısır'da Yeni Fabrika ile Büyümeye Devam Ediyor

Hayat Kimya, Mısır'da Yeni Fabrikasının Temelini Attı

Türk şirketi Hayat Kimya, Mısır'ın Süveyş vilayetindeki Ain Sokhna bölgesinde, 44 milyon dolar değerindeki yeni yatırımının temelini attı. Bu yeni fabrika, bebek bezi ve kadın hijyen ürünleri üretecek.

Temel Atma Töreni ve Katılımcılar

Temel atma törenine Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemaleddin, Süveyş Vilayeti Valisi General Tarık Hamed eş-Şazli, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Hayat Kimya Mısır Genel Müdürü Şenol Keserlioğlu katıldı. Törende, konuşmalar yapan yetkililer, Türk yatırımlarının Mısır'daki gelişimi hakkında bilgi verdiler.

Yatırımın Önemi ve Faydaları

Büyükelçi Şen, Mısır’daki Türk yatırımlarının her iki ülkenin menfaatine olduğunu belirterek, bu ilave yatırımların Türk firmalarının yeni pazarlara açılması amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Mısır’ın güçlü altyapısı, bölgesel ticaret entegrasyonları ve nitelikli iş gücü gibi avantajlar sunduğunu ifade etti.

Öte yandan, Cemaleddin ve Şazli, Türk yatırımlarının Mısır’da artmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk girişimcilerinin sahip olduğu teknoloji ve yönetim kapasitelerinin, Mısır’ın sunduğu fırsatlarla birleştiğinde önemli neticeler doğuracağını belirttiler.

Yeni Fabrikanın Sağlayacağı İstihdam ve Üretim

Hayat Kimya'nın yeni fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte toplam yatırımlarının 700 milyon dolara yaklaşacağı bildirildi. Bu yeni yatırım, Mısır'da 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Ayrıca üretimin %25'lik kısmı iç piyasaya, kalan %75'lik bölümü ise dış pazarlara ulaştırılacak. Fabrikanın Mart 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

Hayat Kimya'nın Mısır'daki Etkisi

Hayat Kimya'nın Mısır'daki yeni yatırımı, yaklaşık 2.500 Mısırlıya doğrudan istihdam imkanı sunacak. Şirket, Mısır pazarında hijyen ve sanitasyon malzemelerinde liderliğini sürdürmekte olup, Türkiye'den sonra en büyük operasyonlarını Rusya ve İran ile birlikte Mısır’da gerçekleştirmektedir.

Türk şirketi Hayat Kimya, Mısır'ın Süveyş vilayetine bağlı Ain Sokhna bölgesindeki yerleşkesinde 44 milyon dolarlık yeni yatırımının temelini attı. Temel atma törenine Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemaleddin (sağ 2), Süveyş Vilayeti Valisi General Tarık Hamed eş-Şazli (sağ 3), Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sağda) ve Hayat Kimya Mısır Genel Müdürü Şenol Keserlioğlu (sol 2) katıldı.

Türk şirketi Hayat Kimya, Mısır'ın Süveyş vilayetine bağlı Ain Sokhna bölgesindeki yerleşkesinde 44 milyon dolarlık yeni yatırımının temelini attı. Temel atma törenine Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemaleddin (sağ 2), Süveyş Vilayeti Valisi General Tarık Hamed eş-Şazli (sağ 3), Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sağda) ve Hayat Kimya Mısır Genel Müdürü Şenol Keserlioğlu (sol 2) katıldı.