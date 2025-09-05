DOLAR
Hayati Yazıcı Diyarbakır'da: 2053 ve 2071 Türkiyesi Hedefleri

Hayati Yazıcı, Diyarbakır'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda 2053 ve 2071 hedefleri ile 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:57
Yazıcı'dan 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda güçlü mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yazıcı, kentin tarihi ve kültürel birikiminin önemine işaret ederek partinin siyasetinin özünde milletin bulunduğunu vurguladı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sosyal politikalara ve savunma sanayisine kadar yapılan yatırımlarla Türkiye'nin marka değerinin yükseltildiğini söyledi.

"Bugünün Türkiyesi devraldığımız Türkiye asla değildir. Bu, AK Parti kadrolarının sağladığı kazanımlardır. 2053, 2071 Türkiyesi için hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Uluslararası gelişmelere sert eleştiri

Yazıcı, dünyada yaşanan gelişmelere de değinerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi. Yazıcı, "İsrail bugüne kadar yaptıkları yetmezmiş gibi önüne hedef koymuş, Gazze'nin tamamını işgal etmek ve orada yaşayanları başka yerlere sürmek gibi yaptığı planları dünyanın gözü önünde paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk kuruluşlarına atıfta bulunan Yazıcı, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumların insanlığın ortak değerlerini korumayı amaçladığını belirtti. ABD'nin bu süreçte sağladığı lojistik desteğin üzüntü verici olduğunu kaydetti ve Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin "insanlığın ortak vicdanının sesi" olduğunun altını çizdi.

Liderlik, strateji ve güvenlik vurgusu

Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çeken Yazıcı, ülkenin üç kıtanın kesiştiği kavşakta yer almasının büyük bir stratejik üstünlük sağladığını söyledi. Bunun yanı sıra liderliğin önemine vurgu yaparak, "İşte o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, geçmişte ülkenin birliğini bozmayı hedefleyen dış destekli terör faaliyetleriyle karşı karşıya kalındığını, ancak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine dair şunları söyledi: "Bu konuda da belli bir ölçekte yol almış bulunuyoruz. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışma çerçevesi bellidir, 'Terörsüz Türkiye'yi sağlamak. AK Parti iktidarları döneminde bizden önceki yanlış birçok uygulamayı ortadan kaldırdık. Türkiye'de insanlarımızın talep ettiği, 'hak' olarak nitelenecek alanlardaki sorunları giderdik. O hakları kullanmanın yollarını belirledik. Böyle bir yürüyüşümüz var. İnşallah bunu başarırız."

Program katılımcıları ve saha ziyaretleri

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve çok sayıda partili katıldı.

Yazıcı, toplantının ardından milletvekilleri Ataman, Yaz ve partililerle birlikte merkez Sur ilçesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (ortada), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

