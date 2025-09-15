Hayber Pahtunhva'da askeri operasyon: 31 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde yürütülen askeri operasyonlarda toplam 31 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Operasyon detayları

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, 13-14 Eylül tarihlerinde Lakki Marwat ve Bannu bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda Lakki Marwat'ta 14, Bannu'da 17 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, bölgede başka militanların bulunma ihtimaline karşı arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Önceki operasyonlar ve kayıplar

Ülkede 10-13 Eylül tarihlerinde yapılan askeri operasyonlarda daha önce 45 militanın etkisiz hale getirildiği, bu operasyonlarda 19 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Silahlı saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de, etnik grupların haklarını savunduklarını ileri süren silahlı örgütler, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan tarafında ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nın saldırıları öne çıkıyor; BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkı tarafından yönetilmesini talep ediyor.