Haydar Aliyev, Vefatının 22. Yılında Bakü'de Törenlerle Anıldı

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 22. yıl dönümünde başkent Bakü ve ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de babası Haydar Aliyev’in Fahri Hiyabanda bulunan mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

İlham Aliyev’in ziyaretinin ardından vatandaşlar da Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret ederek mezara çiçek bıraktı ve dua etti. Haydar Aliyev, bakanlar, bürokratlar ve sevenleri tarafından da mezarı başında anıldı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği personeli ve Türk kurumlarının mensupları da Haydar Aliyev’i mezarı başında andı.

Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen törenler akşam saatlerine kadar devam edecek.

“Kurucu bir liderdir”

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Haydar Aliyev’in mezarını ziyaretinin ardından şu ifadeleri kullandı: "Milli Lider Haydar Aliyev’in 22. vefat yıl dönümünde kabri başına giderek onu karanfillerimizle, güllerimizle, mezarı başında andık. Kendisine rahmet diledik. O, bu ülkenin Azerbaycan’ın özellikle bağımsızlığının erken dönemlerinde karşılaşmış olduğu pek çok sorunun çözümünde büyük bir devlet adamı olarak ülkesinin bağımsızlığını, egemenliğini, ülkesinin ekonomik, siyasi, kültürel anlamda gelişmesi için büyük katkılar vermiş olan büyük bir devlet adamıdır. Kurucu bir liderdir. Bugünkü Azerbaycan hakikaten büyük ölçüde onun eseri olarak görülebilir. Bizim açımızdan özellikle Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihsel kardeşliğinin yeniden oluşturulmasında Umumi Milli Lider Haydar Aliyev’in büyük bir katkısı vardır. Bir millet iki devlet şiarını dile getiren bugünlerde bize miras bırakan lider Haydar Aliyev’dir. Biz onu bir kez daha hayırla rahmetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.

