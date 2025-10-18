HAYTEKFEST 2025 Burdur'da Sona Erdi: MAKÜ'de İnovasyon ve Ödüller

MAKÜ ev sahipliğindeki HAYTEKFEST 2025 Lavanta Tepesi'nde sona erdi; ilk 10 projeye teknokent desteği, Monherpes projesi 150 bin TL ile birinci oldu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST 2025), MAKÜ yerleşkesindeki Lavanta Tepesi Oteli'nde sona erdi. Festival, son gününde yapılan değerlendirme toplantısı ve ödül töreniyle tamamlandı.

Değerlendirme ve katılımcılar

Program kapsamında değerlendirmelerde Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Prof. Dr. Arif Behiç Tekin, Prof. Dr. İsmail Hakkı Boyacı ve Dr. Nejla Güloğlu yer aldı.

Ödüller ve destek

İlk 10'a giren projeler MAKÜ-BAKA Teknokent Kuluçka Merkezinde ücretsiz yer hakkı kazandı. İlk 10 proje şunlardır: Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Yeni Bir Tuzak, Büyükbaş Besi Hayvancılığı için Çoklu Yapay Zeka Optimizasyonu ve Karar Destek Sistemi, PEWDet V1: Tarımsal Alanlarda Zararlı Tespiti için Akıllı Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi, Kümes Hayvanları için Çok Amaçlı Otonom Bir Robotun Tasarlanması ve Geliştirilmesi, Organik Atıkların Fonksiyonel Ürünlere Dönüştürülmesi, Bitki Koruma Robotu, Otonom Çapa Makinesi Taşıma Sistemi Tasarımı (CaTS) ve diğer projeler.

Birinciliği Prof. Dr. Mehmet Kale, Adil Çicel ve İbrahim Oğuz Gaykerin Sığırların Memelerinde Bovine Herpesviruslar Sonucu Gelişen Lezyonların Tedavisinde Kullanılan Topikal Krem (Monherpes) projesi elde ederek 150 bin lira ödül kazandı. İkinciliği Hatay Temiz Enerji Teknolojileri Ltd. Şti.nin Günebakan: Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisiyle Endüstriyel Boyutta Otonom Gıda Kurutma Sistemi projesi alarak 100 bin lira ödüle hak kazandı. Üçüncülük ise Muhammet Uyar ve Burak Özturanın Sürdürülebilir Akuaponik Sistemler için Akıllı Su Döngüsü ve Filtrasyon Mimarisi projesine verildi ve 75 bin lira ödül takdim edildi.

Festivalde ayrıca 6 proje jüri özel ödülüne layık görüldü. Dereceye giren projelerin ödülleri üniversite yönetimi tarafından takdim edildi.

