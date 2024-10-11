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Hazine Bakanı Şimşek'ten Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Ağustos ayında cari fazlada 5 yılın en yüksek rakamı kaydedilirken, yıllık cari açık 11,3 milyar dolara düştü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:46
Hazine Bakanı Şimşek'ten Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ödemeler Dengesi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Bakan, ağustosta 4,3 milyar dolar ile son 5 yılın aylık en yüksek cari fazlasının kaydedildiğini bildirdi. Ayrıca, yıllık cari açığın 11,3 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Cari Açık ve Yıllık Düşüş

Şimşek, "Bu durum, 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki azalmaların toplamda 44,4 milyar dolara ulaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Cari açığın milli gelire oranının da yüzde 1'in altına düştüğüne dikkat çekti.

Dış Finansmanda Güçlü Görünüm

Yılın ilk sekiz ayında portföy girişlerinin 24,9 milyar dolar olduğunu aktararak, banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyelerinde gerçekleştiğini ifade etti. Şimşek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm, makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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