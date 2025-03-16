Hazine, Fal ve Astroloji Hizmetlerine Vergi Denetimi Başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal ve astroloji gelirlerini beyan etmeyen mükelleflere yönelik denetimlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:01
Hazine, Fal ve Astroloji Hizmetlerine Vergi Denetimi Başlattı

Hazine, Fal ve Astroloji Hizmetlerine Vergi Denetimi Başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle sosyal medya üzerinden fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi alanlarda faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları mercek altına aldı. Son dönemlerde bu alanda hizmet verenlerin sayısındaki artış üzerine, Bakanlık radikal bir çalışma başlattı.

Dijital İzler ve Yapay Zeka ile Analiz

Bakanlık, fal ve astroloji danışmanlığı yapanların gelirlerini araştırmak için sektördeki iş modellerini yapay zeka teknolojisi ile analiz etti. Analizler, dijital izler, internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri ve çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden sağlandı. Bu kapsamda, yüz yüze seanslar dışında telefon, mesaj, WhatsApp ve Telegram gruplarından da hizmetler sunulduğu gözlemlendi.

Kayıt Dışı Gelirler Tespit Edildi

2021, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda, 1.034 mükellef "riskli" olarak belirlendi ve yaklaşık 1.8 milyar lira kayıt dışı gelir tespit edildi. Ayrıca, 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı ve mükellefiyet işlemlerine başlandığı belirtildi.

Örnek Olay: 15 Milyon Lira Kayıt Dışı Gelir

Yapılan analizlerde, kayıt dışı çalışan bir mükellefin bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği ve buna rağmen vergi mükellefi olmadığı ortaya çıktı. Bu kişi, sosyal medya üzerinden astrolojik öngörüler ve kişiye özel raporlar sunarak bu gelirleri elde etti.

İzaha Davet Süreci Başladı

Tax evasion (vergi kaçırma) konusunda yapılan tespitlerin ardından, mükelleflere izaha davet mektupları gönderilmeye başlandı. Beyanname vermeyenler ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Şimşek, "Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak. 2024 yılında da benzer çalışmalar sürecek. Mücbir sebeplerle gerçek kazançlarını beyan etmeyenler ağır cezalara maruz kalabilir," dedi.

Vergisel yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin cezalandırılmayacağı vurgulandı. Mükelleflerin gerçek kazançlarını beyan etmeleri için beyan dönemi geçmeden adım atması önem arz ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
4
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
5
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor
6
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
7
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı