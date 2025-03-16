Hazine, Fal ve Astroloji Hizmetlerine Vergi Denetimi Başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle sosyal medya üzerinden fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi alanlarda faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları mercek altına aldı. Son dönemlerde bu alanda hizmet verenlerin sayısındaki artış üzerine, Bakanlık radikal bir çalışma başlattı.

Dijital İzler ve Yapay Zeka ile Analiz

Bakanlık, fal ve astroloji danışmanlığı yapanların gelirlerini araştırmak için sektördeki iş modellerini yapay zeka teknolojisi ile analiz etti. Analizler, dijital izler, internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri ve çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden sağlandı. Bu kapsamda, yüz yüze seanslar dışında telefon, mesaj, WhatsApp ve Telegram gruplarından da hizmetler sunulduğu gözlemlendi.

Kayıt Dışı Gelirler Tespit Edildi

2021, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda, 1.034 mükellef "riskli" olarak belirlendi ve yaklaşık 1.8 milyar lira kayıt dışı gelir tespit edildi. Ayrıca, 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı ve mükellefiyet işlemlerine başlandığı belirtildi.

Örnek Olay: 15 Milyon Lira Kayıt Dışı Gelir

Yapılan analizlerde, kayıt dışı çalışan bir mükellefin bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği ve buna rağmen vergi mükellefi olmadığı ortaya çıktı. Bu kişi, sosyal medya üzerinden astrolojik öngörüler ve kişiye özel raporlar sunarak bu gelirleri elde etti.

İzaha Davet Süreci Başladı

Tax evasion (vergi kaçırma) konusunda yapılan tespitlerin ardından, mükelleflere izaha davet mektupları gönderilmeye başlandı. Beyanname vermeyenler ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Şimşek, "Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak. 2024 yılında da benzer çalışmalar sürecek. Mücbir sebeplerle gerçek kazançlarını beyan etmeyenler ağır cezalara maruz kalabilir," dedi.

Vergisel yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin cezalandırılmayacağı vurgulandı. Mükelleflerin gerçek kazançlarını beyan etmeleri için beyan dönemi geçmeden adım atması önem arz ediyor.