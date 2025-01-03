DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,42 -0,19%
ALTIN
3.018,78 0,06%
BITCOIN
3.409.257,29 1%

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: 2025 Hedefi Belli Oldu

Bakan Şimşek, enflasyonda düşüşe dikkat çekerek 2025 yılı için öngörülerini paylaştı. Geçim sıkıntısını çözmek öncelikli hedefimiz!

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:49
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: 2025 Hedefi Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirerek vatandaşların geçim sıkıntısını çözmenin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. Şimşek, "Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşmeyle 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." şeklinde ifade etti.

Enflasyon Düşüyor

Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini sosyal medya hesabından paylaşan Şimşek, enflasyonun %1 ile son 19 ayın en düşük seviyesine ulaştığını belirtti. Yıllık enflasyonun %44,4'e gerilediğini ve bu sonucun, Kasım 2023'te açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

2024 Yılı Beklentileri

Bakan Şimşek, "2024 yılında enflasyon, 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Kararlılıkla uyguladığımız dezenflasyon programı ve maliye politikasının artan desteği ile hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Yakalandı
2
Sanatçı Ferdi Tayfur'un Cenazesi Antalya'dan İstanbul'a Getirildi
3
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı
4
İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Şiddetlendirmeyi Talep Ediyor
5
Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor
6
Muğla'da Eşini Öldüren Sanık Davası Başladı
7
Çanakkale'de Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı