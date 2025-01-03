Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: 2025 Hedefi Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirerek vatandaşların geçim sıkıntısını çözmenin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. Şimşek, "Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşmeyle 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." şeklinde ifade etti.

Enflasyon Düşüyor

Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini sosyal medya hesabından paylaşan Şimşek, enflasyonun %1 ile son 19 ayın en düşük seviyesine ulaştığını belirtti. Yıllık enflasyonun %44,4'e gerilediğini ve bu sonucun, Kasım 2023'te açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

2024 Yılı Beklentileri

Bakan Şimşek, "2024 yılında enflasyon, 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Kararlılıkla uyguladığımız dezenflasyon programı ve maliye politikasının artan desteği ile hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.