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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Savunma Sanayii Açıklamaları

Bakan Şimşek, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yönelik yeni kaynakların ayrıntılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:04
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Savunma Sanayii Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yönelik düzenlemeleri değerlendirdi. Savunma sanayi için ayrılacak kaynakların nereye gideceğini ve bu süreçte ülkenin hangi tehditlerle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Kaynak Aktarımı ve Savunma Gereksinimleri

Şimşek, "Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ek kaynak yaratacak olan bu paket, özellikle Çelik Kubbe gibi hava savunma sistemleri için kullanılacak. Çünkü bölgemizdeki durum göz önüne alındığında, caydırıcılığımızı artırmamız gerekiyor," dedi.

Savunma Sanayiinde Yapılan Atılımlar

2000'li yılların başında Türkiye'nin savunma sanayisinin yeterli olmadığını belirten Şimşek, "O dönemde savunma sanayimiz ihtiyaçlarının yüzde 80'ini dışarıdan karşılıyordu. Ancak bugün, yerli üretimle bu oran tersine döndü," açıklamasında bulundu.

Ciddi Kaynak İhtiyacı

Hava savunma sistemleri gibi yüksek bütçeler gerektiren projelerin devam ettiğini dile getiren Şimşek, "En son toplantımızda, ek kaynak talep edildi. Bütçemizde deprem yaralarının sarmasıyla ilgili çaba sarf ediyoruz ama savunma sanayisi için de ciddi yatırım gerekiyor," ifadesini kullandı.

Yeni Paketin İçeriği ve Şeffaflık

Bakan, "Bu paket bütçeden ayrı bir fon. Yani bu paketten elde edilen gelir, doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak," dedi. Ayrıca olası vergi artışlarının, enflasyonu artırabileceğine ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yaptı.

Ekonomi ve İstihdam Durumu

Şimşek, Türkiye'nin ekonomik durumunu da değerlendirerek, "Son 12 ayda 1,1 milyon kişiye istihdam sağlamışız. İşsizlik oranı ise yüzde 8,5'e düştü," şeklinde konuştu. Ekonominin büyümesi için kalıcı fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Sonuç ve Hedefler

Son olarak, Türkiye'nin cari açığını düşürme hedeflerinin yanı sıra rezervlerdeki iyileşmeyi de gündeme getiren Şimşek, "Ülkenin risk priminin düşmesi için çaba gösteriyoruz. Kredi notumuzun artırılması, programın başarılı olduğunu gösteriyor," dedi.

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